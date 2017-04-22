Malatya'da Banazlı Türk Müziği Korosu kuruldu.



Koro şefi Selahattin Yalçınkaya, koro binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, topluluğu kurmaktaki amaçlarının nesillerinin geçmişten bugüne kadar bıraktıkları kültürel ve sanatsal birikimleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak olduğunu kaydetti.



Bir milletin ayakta durabilmesi ve varlığını sürdürebilmesinin ancak kültürel ve sanatsal değerle sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğini belirten Yalçınkaya, şunları söyledi:



"Bizler de milli ve manevi değerlere hassasiyet gösteren bireyler olarak bu koro bünyesinde güzel hizmetler üretip Malatyalı hemşehrilerimizin teveccühlerine mazhar olacak etkinliklere imza atacağımıza gönülden inanıyoruz. İlk konserimiz 15 Mayıs saat 20.00'de Kongre ve Kültür Merkezi'nde olacak."