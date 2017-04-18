Malatya'da Bahar Sağanağı

Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.



Yağış nedeniyle kent içi trafikte ve şehirler arası güzergahlarda yoğunluk yaşandı.



Trafik ekipleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.