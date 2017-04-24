Malatya'da Asfaltlama Çalışması

Malatya'da, Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi tarafından Başharık Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerde, yol açma, düzenleme, kaldırım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğünce Başharık Mahallesi Yağmur, Göktepe, Bulut, Adaçayı ve Kızılcık sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı.



Başharık Mahalle Muhtarı Erdal Akkaya, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Battalgazi Belediyesi büyük bir çalışmaya imza attı. Programda bir sokağımız vardı. Mahallenin 21 sokağı asfalt programına alındı. Battalgazi Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başladı. Vatandaşımız biraz daha sabırlı olursa İnşallah bir aya kadar mahallemiz toparlanacak." ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinleri Lütfü Yıldırım, Azmi Memiş ve Ramazan Çelik ise belediyenin asfaltlama çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini aktararak, mahallelerinde bazı eksikliklerin bulunduğunu, bunlarında tamamlanmakta olduğunu kaydetti.