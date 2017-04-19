Malatya'da Asfaltlama Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kenttin değişik mahallelerinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özalper, Çöşnük ve Fırat mahallelerinde toplam 39 sokak sıcak asfalt ile kaplandı.



MASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından altyapısı yenilenen birçok sokakta asfaltlama çalışmasını büyük oranda tamamlayan ekipler, Özalper Mahallesi'nde 8, Fırat Mahallesi'nde 27, Çöşnük Mahallesi'nde de 4 sokakta asfaltlama çalışması yaptı.



Toplam 10 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yapan ekipler, sorumluluk alanında bulunmayan sokakları asfaltlayarak kazı çalışmaları sonrası oluşacak kirliliğin de önüne geçti.