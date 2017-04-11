Malatya'da Asayiş

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonları ve asayiş uygulamalarında, 2 bin 570 paket kaçak sigara ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde kentin farklı bölgelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara, asayiş uygulamalarında ise 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Uygulamalar sırasındaki yol kontrollerinde, 19 bin 97 kişinin kimliği sorgulandı, aranan 31 kişi gözaltına alındı.



Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 8 bin 784 araç sorgulandı, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 308 aracın sürücüsüne para cezaları kesildi, 138 araç trafikten men edildi, 35 okul servis aracı ve 9 işçi servisi denetlendi.