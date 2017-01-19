Malatya'da Asayiş

Malatya'da, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Ocak tarihlerinde kent merkezinde yapılan asayiş uygulamalarında 36 kişi gözaltına alındı.



Adli işlemi yapılan ve hakkında daha önce mahkeme tarafından verilmiş hüküm bulunduğu tespit edilen 36 kişi, adli mercilere sevk edildi.