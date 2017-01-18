Malatya'da Asayiş

Malatya'da Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 17 bin 670 paket kaçak sigara ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ocak tarihlerinde meydana gelen kaçakçılık olaylarında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara, asayiş olaylarında da 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Çalışmalarda, 17 bin 616 kişinin sorgulanması yapılırken, aranan 40 kişi yakalandı.



Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda, 4 bin 329 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 138 araç sürücüsüne ceza kesildi, 62 araç trafikten men edilirken 46 okul servisi ile 10 işçi servisi kontrol edildi.