Malatya'da Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 17 bin 670 paket kaçak sigara ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ocak tarihlerinde meydana gelen kaçakçılık olaylarında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara, asayiş olaylarında da 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çalışmalarda, 17 bin 616 kişinin sorgulanması yapılırken, aranan 40 kişi yakalandı.
Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda, 4 bin 329 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 138 araç sürücüsüne ceza kesildi, 62 araç trafikten men edilirken 46 okul servisi ile 10 işçi servisi kontrol edildi.
Malatya'da Asayiş
Malatya'da Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 17 bin 670 paket kaçak sigara ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Malatya'da Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 17 bin 670 paket kaçak sigara ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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