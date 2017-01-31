Malatya'da Afiş ve Broşür Dağıtımı Görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, reklam ve duyuru amaçlı dağıtılan afiş broşür türü yayınlarla ilgili toplantılar gerçekleşti



Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, marketler ile firmaların reklam ve duyuru amaçlı dağıttıkları afiş broşür türü yayınların görüntü kirliliği yaratmadan ilgili yönetmelikler çerçevesinde dağıtılması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla toplantılar düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt başkanlığında market zincirlerinin yöneticileri ve matbaacılarla ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda, ilde faaliyet gösteren uluslararası, ulusal, yerel gross, hiper, süper market yöneticileri, Matbaacılar Odası Başkanlığı ile ilgili şube müdürleri ve personeller katıldı.



Yapılan toplantıda 2015 yılında yürürlüğe giren İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde el ilanlarının dağıtılması ve afişlerin asılmasıyla ilgili esas ve yasaklar hakkında bilgiler verilerek, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere karşı uygulanacak müeyyideler anlatıldı.



Toplantıda, ilan ve afişlerin konut ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılmasının, elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları gibi kamuya ait tesis veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasının yasak olduğu kaydedildi.



Bozkurt, kentin temiz tutulması gerektiğini aktararak, "Matbaacıların afiş ve ilanları basarken Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı olmaları, firmaların ise afiş ve ilanları dağıtırken, yönetmelik çerçevesinde hareket etmeleri gerekiyor. Matbaacılar ve market yöneticileriyle yaptığımız toplantılar faydalı geçti." ifadelerini kullandı.