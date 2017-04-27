Malatya'da 7 Kaçak Yakalandı

Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5'i Afganistan, 2'si Suriye uyruklu 7 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-24 Nisan'da kentin farklı bölgelerinde yapılan operasyonlarında, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5'i Afganistan, 2'si Suriye uyruklu 7 kişi yakalandı. Şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Ekiplerin yaptığı farklı operasyonlarda ise 13 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Uygulamalar sırasındaki yol kontrollerinde de 22 bin 241 kişinin kimliği sorgulandı, aranan 24 kişi gözaltına alındı.



Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 8 bin 559 araç sorgulandı, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 264 aracın sürücüsüne para cezaları kesildi, 57 araç trafikten men edildi, 47 okul servis aracı ve 2 işçi servisi denetlendi.