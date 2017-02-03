Malatya'da 41 Günde 22 Yerden Hırsızlık Yapan Kişi Yakalandı

Malatya'da 41 gün içinde 18 ayrı iş yeriyle 4 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 41 gün içinde meydana gelen 18 iş yeri ve 4 araçtan hırsızlık olayının ardından inceleme başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının, 14 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.Y.D. olduğunu belirledi.



Zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakalayan polisler, çalınan malzemelerin bir kısmını bularak sahiplerine teslim etti.