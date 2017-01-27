Malatya'da "3. Ulusal Resim Yarışması"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3. Ulusal Resim Yarışması düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki "Engel siz misiniz?", ikincisi "Çizgilerle merhamet" konusunda gerçekleştirilen ulusal resim yarışmasının bu yılki konusu "Milli birlik ve kardeşlik" olarak belirlendi.



Türkiye'deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, "Hep birlikte büyük Türkiye" sloganıyla başlatıldı.



Yarışmayla, özellikle günümüzde çokça ihtiyaç duyulan milli birlik ve kardeşlik ruhunun önemi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.



Yarışmada, milli birlikle ancak güçlü bir ülke olacağımızın anlaşılmasını sağlayan ve birlikteliğin kuvvetlenmesiyle ülkenin gelişmesinin doğru orantılı olarak ilerlediğini anlatan özgün resim çalışmalarının yapılması bekleniyor.



Son başvuru tarihi 21 Nisan olan yarışmayla ilgili detaylara ve başvuru formuna Malatya Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi "www.malatya.bel.tr"den ulaşılabilecek.



Yarışmada, ortaokul kategorisinde birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncüye 500 lira ödül verilecek.



Lise kategorisinde ise birinci 2 bin, ikinci bin 500, üçüncü ise bin lira parayla ödüllendirilecek.



Ayrıca, her iki kategoride 3'er kişiye 250'şer lira mansiyon ödülü verilecek.