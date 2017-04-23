Malatya'da 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümü Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.



Etkinlikler sabah Saat 09.30'da Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından çelenk konulması ile başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona ererken öğrenciler Atatürk Kapalı Spor Salonuna kadar yürüdü.



Buradaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MALATYA