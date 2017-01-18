Malatya'da 192 Sokak Köpeği Sahiplenildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine geçen yıl getirilen 192 sokak köpeği sahiplenildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl içerisinde Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen bin 192 sokak köpeğinin bakımları yapıldı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş 980 köpeğe kuduz ve parazit aşıları vuruldu.



Merkezde 980 köpekten 743'ünün kısırlaştırılarak küpelenip, kayıt altına alınırken, sahiplenilmeyen 986 köpek ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldı.



Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde geçen yıl bakımları yapılan 192 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu ve hayvanseverlerden bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermeleri istendi.