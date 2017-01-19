Malatya'da 182 Adet Uyuşturucu Hap, Ele Geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın üzerinde 182 adet uyuşturucu hap, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 63 paket satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 1 kilo 595 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Konuyla alakalı olarak Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 14/01/2017 tarihinde durumundan şüphelenilen N.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 182 adet uyuşturucu veya uyarıcı ecstasy hap ele geçirilmiştir. Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada ise 63 paket satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 1 kilo 595 gram esrar maddesi, 134 adet ecstasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş olup, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında TCK 188 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik kararlı mücadelemiz Malatya halkından almış olduğumuz destekle artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA