Malatya Çocuklara Balığı Sevdirmek Için Alabalık Pizza Yaptı

Malatya'da çocuklarda balık yemesi için pizzanın içerisine alabalık koyan Malatyalı işletmeci yaptığı pizza ile İtalyanlara kafa tutuyor.



İtalyanların bulduğu pizzaya alabalık koyarak patentini alan Malatyalı işletmeci yaptığı balık pizza yoğun ilgi görüyor. Dededen kalan balıkçılığı devam ettiren işletmeci Pizzanın içerisine alabalık koyarak değişik tatlar ortaya çıkarıyor. Dedesi Ali Çiçek'ten kalan balık restoranını işleten Ali Eren Çiçek çocuklarında balık yemesi için pizzanın içerisine balık koyarak satmaya başladı. Bir süre sonra çocukların yanı sıra gençler tarafından da yoğun ilgisini gören alabalıklı pizza Malatya'nın gözde yemekleri arasına girdi.



ŞOFÖRLÜKTEN PATRONLUĞA



Ali Çiçek, 1980 yılında kamyon şoförlüğünü bırakıp Doğanşehir'in Sürgü mahallesine balık restoranı açtı. Yaptığı balık ile büyük bir üne kavuşan Çiçek, İşlerinin büyümesiyle birlikte Malatya'da da ve çevre illerde büyük ün kazandı. 'Ali dayı' diye bilinen balıkçı Ali usta daha sonra alabalık çiftliği kurdu. Şehir dışından bile balık yemeye gelenlere kilo ile balıkta satan Ali usta daha sonra balıkları toptan olarak satmaya başladı. Ali usta oğluna oğlundan ise torunu Eren Çiçek'e kalan balık restoranı büyüterek devam etti. 4 şubesi bulunan balık restoranında çocuklar balık yemediğini gören Eren usta ise çocuklara balığı sevdirmek için alabalıktan pizza üretti. Pizzayı çocukların yanı sıra büyüklerde yemeye başlayınca patentini alan Çiçek pizzasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Eren, 1990'ların başında restoranda alabalık satmaya başlayan Dede Çiçek'in, bir süre sonra alabalık üretme çiftliği kurarak, balıkları müşteriye sunduğunu söyledi.



PATENTİNİ ALDIK



Müşterilerin restorana ailece gittiğini ve çocukların balık yemediğini fark ettiklerini ve dede, baba ve oğul olarak bir araya gelerek, çocuklara balık yedirmenin yolunu düşündüklerini aktaran Eren, 'Pizza o dönemler revaştaydı, balığı pizza ile sevdirebileceğimizi düşündük. Balıklı pizza yaparak patentini aldık.'diye konuştu.



Küçük çocuklar genelde balığı sevmedğini balığı nasıl sevdiceklerini diye düşünündüklerini ve akıllarına pizza geldiğini söyleyen Çiçek,"Balık pizza dediğimiz zaman çocuklar daha fazla ilgi duyuyordu. Çocuklar zamanla alıştı, yetişkinlerde sevdi lezzetinden dolayı.ö İfadelerine yer



HER GELİŞLERİNDE BALIKLI PİZZA



Balıklı pizzanın patentini 2010 yıllında aldıklarını ve İtalya Pizzalarına göre daha iddialı olduklarını düşünen işletme sahibi Eren Çiçek cümlelerine şöyle devam "Alabalık pizzayı hiç yemeyenler ilk duyduklarında biraz tuhaf karşılıyor 'balığın pizzası mı olur' diye?, bazı müşterilerimize tatmaları için ısrar ediyoruz. Müşteriler palıklı pizzayı tattıktan sonra, 2 porsiyon istiyorlar, hatta her gelişlerinde balıklı pizza istiyorlar."



BALIK PİZZAYI İTALYA'DA TATTIRMAK İSTİYORUZ



İl dışından yoğun talep olduğunu, balıklı pizzanın dondurulmuş olarak, il dışına gönderilmesi için AR GE çalışmalrı yaptığını belirten Eren şöyle konuştu: "Merkezimiz Sürgü'de, Gaziantep'te ise 1 şubemiz var. Seneye Ankara'ya şube açmayı düşünüyoruz. Gaziantep yemekleri biraz ağır, bizim yemeğimiz hafif yormuyor, o konuda baya ilgi görüyor. Gelenler sevdi, zaten daha önce Sürgü'deki merkezimize Gaziantep'ten gelenler oluyordu. En büyük hedefimiz patentine sahip olduğumuz balık pizzayı, pizzanın ülkesi İtalya'da onlara tattırmak bu konuda onlara güveniyoruz"



