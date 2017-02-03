Malatya CHP'li Veli Ağbaba: Genelkurmay Başkanı Kardak'ta Siyasi Şov Yapmasın

CHP'li Veli Ağbaba: Genelkurmay Başkanı Kardak'ta siyasi şov yapmasın



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genelkurmay Başkanı, Kardak'ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab'da bu katil süresiyle uğraşsın" dedi.



Malatya'da CHP İl binasında basın toplantısı düzenleyen Veli Ağbaba, anayasa değişikliğinin yangından mal kaçırılır gibi Meclis'ten geçirildiğini savunarak, "Cumhurbaşkanı'nın önüne niye iki hafta sonra gönderiliyor? Madem çok acelesi yoktu, Meclis ve kamuoyu tartışıp, herkes fikrini özgürce, zaman sınırı olmadan söyleseydi" dedi. Referanduma gidilirken halkın 60-70'inin anayasa değişikliğinin içeriğini bilmediğini belirten Ağbaba, "İnsanların önünden kaçırılan bir anayasa değişikliğinin perşembe akşamı cumhurbaşkanına gönderilmesi de manidar. Her türlü anketi yapıyorlar, 'hayır' oyları 'evet' oylarının önünde açık ara çıkıyor. Türkiye'nin geleceğini, rejimini, cumhuriyeti düşünen herkes bu teklife karşı çıkıyor" diye konuştu.



Veli Ağbaba, Ak Parti'nin referandum kampanyasını Genelkurkmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak'a gitmesiyle başlattığı görüşünü savundu. Genelkurmkay Başkanı Orgeneral Akar'a yüklenen Ağbaba, şunları söyledi: "Referandum kampanyasını Kardak'a çıkışla birlikte Genelkurmay Başkanı başlattı. Genelkurmay Başkanı Akar'a tavsiyemiz siyasi şovu bıraksın, kışlasına dönsün. Çok meraklıysa gitsin AKP'ye üye olsun. Nasıl olsa bu çıkan kararnamelerle Genelkurmay Başkanı'nın hiçbir anlamı yok. Onbaşıyı çavuş yapamıyor. Yetkileri elinden alınmış kimi zaman saray düğününde, kimi zaman davetlerde boy gösteriyor, kimi zaman cumhuriyetin kuruluşuna karşı çıkan, Atatürk'e küfreden şairlerin evlerinde konuk oluyor. Hiç bu kadar siyasileşmiş bir Genelkurmay Başkanı görmemiştik. Biz, askerin siyasete girmesine karşıyız. AKP'den niye ses çıkmıyor, çünkü şu anda emireri konumu pozisyonunda. Genelkurmay Başkanı, Kardak'ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab'da bu katil süresiyle uğraşsın."



Ağbaba, TRT'nin yayın politikasını eleştirerek, "TRT, maalesef yandaş kanalları geçmiş durumda. TRT yetkililerini uyarıyoruz, orası babanızın çiftliği değil. Önümüzdeki günlerde yayın politikalarını değiştirmezlerse, bu konuda her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız. TRT, bizim vergilerimizle ayakta duruyor. Birilerinin çiftliği, borazanı olamaz" diye konuştu.



CHP'nin referandumla ilgili kendi kampanyasını yapacağını belirten Veli Ağbaba, "Herkesin hayırı kendine. Türkiye'de hangi siyasi düşünceden olursa olsun herkesin bu konuda hayır kampanyası yapacağını görüyoruz" dedi.