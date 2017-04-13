Malatya CHP'li Ağbaba: Tek Adamlıkla Yönetilip Başarılı, Huzurlu Bir Ülke Yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı, dünyada en çok milli geliri olan ülkeler Norveç, Avusturalya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda parlamenter demokrasiyle yönetiliyor" dedi.
Ağbaba, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum la ilgili çalışmaları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ağbaba, esnafların Türkiye'ye örnek harekette bulunduğunu ifade ederek, 'Esnaflarımız bizi ağırlamaya çalışıyor. Hangi görüşten olursa olsun esnaflarımız örnek bir harekette bulunuyorö dedi.
16 Nisan'da siyasilerin üzerine düşen ortak sorumluluğun toplumu bölmek, birbirine düşman yapmak değil insanların birlik ve beraberliğini pekiştirmek olduğunu dile getiren Ağbaba, 'Bizde kimseyi suçlamada, kimseyle polemiğe girmeden, bölen değil birleştiren bir kampanya yapmaya çalışıyoruz. Kendi hayırımızı anlatmaya çalışıyoruz. Evet'i de anlatmak doğal, hayırı da anlatmak doğalö ifadelerini kullandı.
MUHTARLAR AKADEMİSİ EVET KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Ağbaba, İnönü Üniversitesi'nde geçtiğimiz aylarda yapılan Muhtarlar Akademisi'nin evet kampanyasına dönüştürüldüğünü kaydederek, şunları söyledi:
'Bir 'Muhtarlar Akdemisi' yapılıyor güzel, muhtarlara eğitim veriliyor. Ama yalnızca eveti anlatanların sözcülerinin orada konuşturulması, başbakan ve genel başkan yardımcılarının orada muhtarlara eveti anlatmalarını yadırgadım. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi bizim gözümüz gibi bütün Malatyalıların saygı duyması gereken kurumlarımız. Oraya siyasetin girmemesi gerekiyor. Ben siyasi ömrümde hiçbir gün İnönü Üniversitesi'nde bir siyasi çalışma yapmadım, öğrenci arkadaşlarımız ve gençlik kolları teklif etmelerine rağmen girmedim. Maalesef 'Muhtarlar Akademisi' bir evet kampanyasına dönüştürüldü.ö
OKULA, KIŞLAYA VE CAMİYE SİYASETİN GİRMEMESİ LAZIM
Okula, kışlaya ve camiye siyasetin girmemesi gerektiğini savunan Ağbaba, 'Malatya'nın bir bakanı var, benimde yakından tanıdığım ve ilişkilerimizin iyi olduğu birisi. Birlik ve beraberliğimize onun da çok büyük katkıları var. Bülent Tüfenkci'ye de teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisinin bizimle ilişkileri gayet iyi. Malatya ile ilişkileri iyi. Bugün bakanımız okul ve milli eğitim müdürlerini topluyor. Onlarla bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak. Seçime 2 gün kala böyle bir toplantının yapılması da doğru değil. Malatya'da köy korucularıyla toplanıyor. Biz okula, kışlaya, camiye hangi siyasi olursa olsun siyasetin girmemesinden yanayız. Bunlar hepimizin ortak değerleri. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin ortak değeri, göz bebeği siyasetin girmemesi lazım bunu da paylaşmak istiyorumö ifadelerini kullandı.
MECLİSİN YETKİLERİNİN ELİNDEN ALINMASINA 'HAYIR' DİYORUZ
Yeni anayasayla meclisin yetkilerinin elinden alındığını kaydeden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hayır'ın ne olduğunu anlatıyoruz. İnsanlara elinizi vicdanınıza koyun, sandığa gidin oyunuzu kullanın diyoruz. Her düşünce bizim için kıymetli, her düşüncenin de orada oluşmasını önemsiyoruz. Bütün herkes sandığa gidip oyunu kullansın. 'Hayır' dememizin birkaç gerekçesi var. 1932'te kurulan 12 Eylül'ün kapatamadığı, 15 Temmuz'da bombacıların kapatamadığı meclisin yetkilerinin alınmasına, kapatılmasına karşı çıkıyoruz. Bütün billboardlarda 'güçlü meclis' yazıyor. Bir parlamentoda bütçe yapılmıyorsa, bütçe hakkı yoksa o parlamento, parlamento değildir. Bütçe yapma hakkı bizden alınıyor, cumhurbaşkanına veriliyor. Artık bakanlar milletvekili olamayacak. Siz, artık bakan seçemeyeceksiniz. Bülent Tüfenkci gelip, burada çalışıyor çünkü siz seçtiniz. Bakanlar, artık meclisten çıkmayacak. Meclisin kolunun kanadının kırılması doğru değil. Mecliste 50 milletvekili artıyor, bunun artmasını hiç kimse bir mantıkla izah edemez.ö
DÜNYADA TEK ADAMLIKLA YÖNETİLİP, BAŞARILI OLAN ÜLKE YOK
Ağbaba, tek adamlıkla yönetilip başarılı ve huzurlu olan tek bir ülke olmadığını belirterek, 'Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı, dünyada en çok milli geliri olan ülkeler Norveç, Avusturalya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda parlamenter demokrasiyle yönetiliyor. Sadece ABD var, başkanlıkla yönetiliyor. Oradaki başkanlığında bizdeki başkanlıkla alakalı olmayan bir sistem. Dünyada gelir dağılımı en düşük olan son 10 ülke ise başkanlık ve yarı başkanlıkla yönetiliyorö dedi.
KIRMADAN, DÖKMEDEN BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığına Şevket Keskin ise 'Malatya'mızın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir genel başkan yardımcısının olması, bizim için çok büyük bir onur ve gururdur. Genel başkanımızı da kutlayıp, tebrik etmiştimö dedi.
Keskin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın esnafın içerisinden geldiğini hem Malatya hem de Türkiye'yi iyi bildiğini, esnafın sorunlarını dile getirdiğini belirtti.
16 Nisan referandum unda hayırlı olanın ülkeye nasip olmasını dileyerek, "Hayır' diyende bu memleketin evladı, 'evet' diyende bu memleketin evladıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, ezanın altında hepimizin kardeşçe, dostça yaşamasını Cenabı Allah bozdurmasın. Bugün baktığımız zaman çok iyi bir üslupla, dille, kırmadan, dökmeden bir kampanya yürütülüyor. Kırmadılar, dökmediler, gerçekleri söylediler. Gerçekleri inandıkları gibi anlattılar. Herkes kendi fikrini, zikrini güzel bir şekilde uzlaşma kültürü altında dile getirdi. Kamplaşmaya değil birleşmeye hepimizin ihtiyacı var. Özellikle de esnaf ve sanatkar camiasının çok büyük ihtiyacı varö diye konuştu.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren de ülkenin birlik ve beraberliği, Malatya'nın birlik ve beraberliği için 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum un güzel geçmesini diledi.