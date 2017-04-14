Malatya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sebze fidesi dağıttı

Mişmişpark Fuar Alanı'nda açılan ve 16 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuara katılmak isteyen vatandaşlar için bazı ilçeler ile eski Belediye Meydanı'nda belediye otobüsleri kaldırılırken, fuarda tanıtım ve satışın yanı sıra birçok etkinlik de düzenleniyor.

BÜYÜKŞEHİR ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Kurulduğu günden bu yana çiftçilere yoğun destekler veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 11. Tarım Fuarı'nda da çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

Çiftçilerin yanı sıra apartman bahçelerinde de tarımı özendirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Fuarı'nda vatandaşlara ücretsiz sebze fideleri ile mavi selvi dağıttı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, fuarda bulunan Büyükşehir Belediyesi standında vatandaşlara ücretsiz olarak; 5.400 adet domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi, 1.000 adet çilek fidesi, 4.320 adet menekşe fidesi ile 5.000 adet mavi selvi dağıtıldı.

Fuarda ayrıca; 3.000 adet çiftçi kayıt defteri, 10.000 adet bilgilendirici broşür, 3.000 adet kalem ile 2.000 adet de şapka vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

VATANDAŞ MEMNUN

Açıldığı ilk günden itibaren büyük yoğunluk yaşanan 11. Tarım Fuarı'nı ziyaret eden vatandaşlar büyük memnuniyet yaşıyor. Tarım ile ilgili teknolojik gelişmelerin sergilendiği fuarda, ayrıca vatandaşlar bilgi alışverişinde de bulunuyorlar. Yöresel ürünlerin pazarlandığı standlarda da indirimli ve zengin çeşit doğal tarım ürünleri, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

16 NİSAN'DA SONA ERİYOR

12 Nisan Çarşamba günü açılan Tarım Fuarı, 16 Nisan Pazar günü sona erecek. Başta Malatya ve bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin dörtbir yanında katılımcı ve ziyaretçilerin geldiği fuar, Türkiye'nin önemli tarım fuarlarından bir tanesi olma özelliği taşıyor.