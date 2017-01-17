Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye meclis toplantısı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayı toplantısının ikinci oturumu Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında yapıldı.



Meclis toplantısında ilk olarak 11 Ocak'ta yapılan toplantının karar özeti okunarak kabul edildi. Darende il Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yazısına istinaden Büyükşehir Meclis Üyesi Durmuş Doğan'ın istifa ettiği, yerine de Orhan Ormancı'nın getirildiği meclis bilgisine sunuldu.



Meclis, Arapgir'de yaşayan engelliler için önemli bir karar aldı.



Beyazay Derneği Arapgir şubesinde eğitim alan bedensel, zihinsel, yaygın gelişimsel ve özel öğrenme güçlüğü olan engelli çocukların okula gidiş gelişlerinin bir araçla sağlanması için Büyükşehir belediyesi ile ortak proje yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.



Meclis toplantısında ayrıca Yazıhan ilçesinde 48 dönüm alanda Atlı spor kompleksi projesinin Büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılması ile ilgili madde kabul edilirken, MAŞTİ'nin doğu ve batısında yer alan toplam 150 araç kapasiteli otopark alanının Esenlik şirketine 5 yıllığına kiraya verilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.



Gündemde bulunan imar ağırlıklı diğer maddelerin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi, bir kısmı da Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.