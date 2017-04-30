Malatya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Yarı Finalde

Malatya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Ankara'da yapılan maçları kazanarak yarı finale yükseldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Birinci Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nın, müsabakalarda başarı gösterdiği ve takımın Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlediği bildirildi.



A grubunda mücadele eden ve Malatya ile Samsun'da yapılan karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan takımın, Ankara'daki müsabakalarda da rakiplerini yenerek, grubunu lider tamamlayıp, yarı finale çıktığı belirtildi.



Takımın, Ankara'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda, Ankara Şampiyonlar Kulübü'nü 5-3, Samsun Kulübünü ise 6-2 yenmeyi başardığı kaydedildi.



Antrenör Hasan Özdemir nezaretinde, 60 kiloda Muhammet Kalender, 66 kiloda Ali Burak Toy, 71 kiloda Hulusi Kaplan, 75 kiloda Murat Çevik, 80 kiloda Önder Aktaş, 85 kiloda Fikret Dağdeviren, 97 kiloda Ramazan Sarı ve 120 kiloda Abdulkadir Çebi'den oluşan Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nın, önümüzdeki günlerde yarı final müsabakalarına çıkacağı bildirildi.



Yarı final müsabakalarının ise önümüzdeki günlerde çekilecek kurayla belirleneceği kaydedildi.