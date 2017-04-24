Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu'ndan konser

"Gülpembe" ve "Mavi Boncuk" adlı konserler veren Büyükşehir Çocuk Korosu, "Sev Kardeşim" adlı 3'üncü konserini verecek.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. MABESEM Ses Sanatçılarından Sena Altıntop'un yöneteceği konsere çocuklarıyla birlikte tüm ailelerin davetli olduğu belirtildi.

