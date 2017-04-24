Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu Konser Verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, üçüncü konserini vermeye hazırlanıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce "Gülpembe" ve "Mavi Boncuk" adlı konserler veren Büyükşehir Çocuk Korosu, "Sev Kardeşim" adlı üçüncü konserini verecek.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser, 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Ses Sanatçılarından Sena Altıntop'un yöneteceği konsere çocuklarıyla tüm ailelerin davetli olduğu belirtildi.