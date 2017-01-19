Malatya Büyükşehir Belediyesi 180 Bin Çağrı Aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, 2016 yılında 180 bin çağrı aldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi'ne 2016 yılı içerisinde toplam 180 bin 29 çağrı yapıldı.



Bütün çağrıların kayıt altına alındığı merkezde, istek ve şikayetlere hızlı bir şekilde çözümler üretiliyor.



Bilgilendirme ve rehberlik hizmetlerinin de yapıldığı merkezde, istek ve şikayetler anında ilgili birimlere gönderilerek, taleplerin değerlendirilmesi sağlanıyor.



Geçen yıl gelen çağrının 20 bin 190'ını istek ve şikayetler oluşturuyor. Merkeze gelen istek ve şikayetleri anında ilgili birimlere ileten merkez, 19 bin 883 istek ve şikayeti sonuçlandırarak yüzde 98.48 gibi bir başarı elde etti. Sonuçlanmayan 307 talebin ise takip aşamasında olduğu kaydedildi.



Çağrı Merkezi'ne gelen istek ve şikayetlerde birinci sırayı çevre ile ilgili talepler alırken, ikinci sırayı ise yolla ilgili talepler alıyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayında hizmete sunulan Whatsapp hattına ise vatandaşlar tarafından bin 500 mesaj gönderildi.



Gelen mesajların bin 467'si sonuçlandırılırken, 33 mesajın ise takip işlemlerinin devam edildiği kaydedildi.



Whatsapp hattına gelen mesajların sonuçlandırılma oranı ise yüzde 97'inin üzerinde olduğun aktarıldı.