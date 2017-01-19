Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır il merkezinin çeşitli bölgelerinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili olarak "Belki şuan çalışmalardan dolayı tepki alıyoruz ama bizden sonra gelecekler 50 yıl rahat edecek" dedi.



Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zafer, Genel Sekreter Filiz Yavuzkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaret sırasında bir konuşma yapan BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan çalışmalarından dolayı Başkan Çakır ve ekibine teşekkür etti. Malatya'nın huzur kenti olduğunu belirten Başkan Apohan, "Malatya'nın refahı, vatandaşın huzuru ve gerekli hizmetlerin verilebilmesi için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün İlçe belediyelerimizin çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını görüyoruz. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye teşkilatına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise ziyaretten dolayı BİMYAD Yönetim Kuruluna teşekkür etti.



Çakır, konuşmasında, Malatya'da devam eden çok önemli projeler olduğunu ve Bakanlıklar nezdinde gündeme alınması gereken projelerin titizlikle takip edildiğini belirtti.



Başkan Çakır, Malatya'nın büyükşehir olmasından sonra daha fazla büyüdüğünü kaydederek "Malatya son yıllarda şehirleşme ve ekonomik anlamda hızla gelişen ve kalkınan bir il olmasıyla birlikte, sanayisi de hızla gelişmektedir. Malatya'nın her anlamda daha da gelişmesi için tüm birimlerimizle gayret gösteriyoruz ve en iyi şekilde hizmete devam edeceğiz" dedi.



Altyapı sorununa da değinen Çakır, altyapıya ciddi bütçe ayırdıklarını kaydederek "Belki şuan çalışmalardan dolayı tepki alıyoruz ama bizden sonra gelecekler 50 yıl rahat edecek. Malatya'da altyapı sorunu kalmaması için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA