Malatya Bina Çöktü Operatör Enkaz Altında Kaldı

Bina çöktü operatör enkaz altında kaldı



Malatya'da 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları esnasında çökmesi nedeniyle yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü göçük altında kalarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın aniden çökmesi sonucu yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü Yakup Aladağ enkaz yığının altında kaldı.



1 SAAT SONRA ÇIKARILDI



Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesiyle bölgeye hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çöken bina enkazı altında kalan Yakup Aladağ çıkarıldı.



Yaralı kepçe operatörü 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken ekipler göçük altında kalan kepçeyi vinç yardımıyla çıkarttı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



KOLON PATLADI, KEPÇE DEVRİLDİ



Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, DHA Muhabirine yaptığı açıklamada, eski bir binanın yıkılması için kepçe ile yapılan çalışma neticesinde 2'inci katta alttaki kolonların patlaması sonucu kepçenin yan devrildiğini söylerken, Acar cümlelerine şöyle devam etti:



'Yakup Aladağ ismindeki kepçe operatörü altında kalmıştı, yaralıyı AFAT ekipleri ile birlikte itfaiye ekiplerimizin yaptığı kurtarma çalışmasında arkadaşımızı kurtardık. Hayati tehlikesinin olmadığının kanaatindeyim. İnşallah bir sıkıntı yaşamaz."



Acar yaralının ayağına demir battığını belirterek, "kepçede maalesef tehlike arz ediyordu. Vinç çağırdık. Vinçle kepçeyi sabitledikten sonra AFAT ve İtfaiye ekiplerimiz bir çalışma yaptık. Netice güzel oldu. Arkadaşımızada cenabi Allah'tan şifalar diliyorum." İfadelerine yer verdi.



ÇIĞLIKLARINI DUYDUK



Olayı gören vatandaşlardan Abdulkadir Özkaraman DHA'ya, Gün boyu çalışma olduğunu, sabahta tehlikeli şeyler yaşandını ve taşların kenarlara devrildiğini söyleyen Özkaraman, "Önlem alınmamıştı. Akşama doğru 16: 30 sıralarında buradan geçiyordum eve doğru, kepçe arka kısımda durduğu için zeminde sıkıntı yoktu çalışıyordu. Biraz daha zorlayınca, altta yetkililerin söylediğine göre 'kolon borusu patlamış' kepçe o anda ters döndü. Çığlıklarını duyduk?? dedi.



Özkaraman, ekiplere, tanıdıklarına haber verdiğini ve yolu açmaya çalıştığını söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:



'Önce telaşlandım, korktum binanın altında kalan abimizede çok korktum 'inşallah yaşıyordur'diye, sesleri duyunca hem biraz rahatladım hepde yardım etme çabasındaydım. Binaya yaklaşınca arkadaşlarımızada söyledim arkadaşlarım, 'fazla ileriye gitme' dediler. Çünkü bende tehlike altındaydım.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) -



(Tür: Yurt)