Malatya Basketbol Mahalli Ligi U-13.U-18 Liginde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda U-13 ve U-18 kategorilerinde 5'er takım mücadele etti.
Müsabakalarda başarılı olan takımlara kupalarını Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç tarafından verildi.
U-13 kategorisinde birinci Yıldızlar Basketbol, ikinci Royal Basketbol, üçüncü Malatyaspor Basketbol oldu.
U-18 kategorisinde ise Malatya Büyükşehir Belediye birinci, Gençlik Hizmetleri Basketbol ikinci, Maraton Basketbol üçüncü oldu.
Kategorilerden birinci olan takımlar Malatya'yı grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı.
Malatya Basketbol Mahalli Ligi
Malatya Basketbol Mahalli Ligi U-13.U-18 Liginde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.
Malatya Basketbol Mahalli Ligi U-13.U-18 Liginde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.
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