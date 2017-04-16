Malatya Bakan Tüfenkci Oyunu Malatya'da Kullandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, rejimi değiştiren başkanlık referandum da oyunu kullandı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Ayşe Tüfenkci ile birlikte Sadiye Ünsalan Ortaokulu'nda oy kullandı. Çevresinde geniş önlemi alınan okulda çok sayıda kişi tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci ve eşi, 2 bin 207 numaralı sandıkta oylarını kullandı.



Bakan Bülent Tüfenkci, ortaokulda oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, millete, vatana, devlete hayırlı olmasını dileyerek şöyle devam etti'Gayet sakin bir şekilde herkes demokratik hakkını ve tercihini kullanıyor. Bu tercihler inanıyorum ki milletten yana olacak ve milletin geleceğini farklı bir noktaya taşıyacak 17 Nisandan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın milletimiz en güzel kararı vermiş olacak. Çünkü biz millete inan, millete güvenen bir partinin mensupları olarak daima milletin kararını baş tacı yapmış iktidarız, siyasi hareketiz.ö