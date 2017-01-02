Malatya - Anne ve Babasını Silahla Rehin Aldı

Anne ve babasını silahla rehin aldı



MALATYA'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ve evde anne babasını silahla rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.



Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Taner Ö, evde anne ve babasını silahla rehin aldı.



Ailenin yardım istemesi üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince kilidi açılan kapının sürgülendiğinin fark edilmesi üzerine özel harekat ekipleri, "koçbaşı" ile kapıyı açtı.



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Haber: Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) -



(Tür: Yurt)