Malatya 53 Mahallenin Suyu Kesildi Vatandaş Isyan Etti

53 mahallenin suyu kesildi vatandaş isyan etti



Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 53 mahallede kuraklık nedeniyle su kesintileri başladı. 2016 yılında yağışların az olması nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi önlem almaya başladı. 2017'nin kurak geçmemesi için 53 mahallede gece su kesintileri yaoacağını açıkladı. mahalllerde gece yarısı kesikecek suların gündüz kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan etti.



GECE DEDİLER GÜNDÜZ KESTİLER



MASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre saat 00: 00 ile 06: 00 arası kesileceğini bildirmesine rağmen suların gündüz kesilmesi vatandaşları isyan ettirdi.



MALATYA'DA KURAKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN SULARI KESMEYE BAŞLADILAR



Malatya'da 2016 yılında yağışların az olması nedeniyle, 53 mahallede su kesintileri başladı. Kuraklığı önemek için suları kesen Malatya Büyükşehir Belediyesine vatandaşlar isyan etti.



Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir 2016 yılının ilk 10 ayında toplam yağış oranının bir metre kareye 222 kg olduğunu söyledi. 2016 yılının yaz ve sonbaharında yağışın çok çok az olduğunu kaydeden Dr. Özdemir, 'Yağış miktarının 2015 yılına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağımızda 2016 Ağustos ayına göre toplamda 1.000 litre düşüş yaşanmıştır." dedi.



Su kesintisi uygulanan mahalleler şöyle:



Tecde, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Beydağı, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Hasan Varol, Başharık (kısmi olarak), Paşaköşkü, Hacıabdi, Ataköy, Zaviye, Şeyhbayram, Abdulgaffar, Samanlı, Çilesiz, Koyunoğlu, Büyük ve Küçük Mustafapaşa, Çukurdere, Aslanbey, Nuriye, Özalper, Turgut Özal, Karakavak, Hocalar, Özsan Sanayi (kısmi olarak), Karşıyaka, Kiltepe, Yeşilkaynak, Fatih, Koşu, Gazi, Cumhuriyet, Atatürk, Seyran, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Yakınca, Bostanbaşı onbin konutlar, Gündüzbey, Yakınkent, Hıroğlu, Eski Yeşilyurt merkezi, Orduzu, Hanımınçiftliği, Karahan, Meydanbaşı, Alacakapı ve Toptaşı mahalleleridir.



? 2 aydır sular akmıyor doğru düzgün. Sabah 9'da gidiyor gece 1 buçukta geliyor. Kombiler çalışmıyor. Kombiye ücretli su bastırıyoruz. Bunun yanı sıra 2 aydır suyun akmadığından dolayı birde 150-170 TL su faturası geliyor. Bunu bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Artı su akmadığı halde 170 TL su parası ödüyoruz. Çok mağdur kalıyoruz.ö



Hacıabdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak 'Şuanda sıkıntılarımız büyük mahalle halkıyla bayağı çatışıyoruz. Kimisi diyor 'sokaklara çıkalım' biz diyoruz 'önlemimizi alalım ondan sonra' şimdilik beklemedeyiz. Sularımız kesik artık MASKİ'yi araya araya bizde bıktık vatandaşta bıktı. Sorun 'su depolarında su yok' diyorlar. O zaman Malatya'nın suyu yoksa biz yazın ne yapacağız? Banyo yapıyor vatandaş su kesiliyor. Ondan sonra muhtarı arıyor çilemiz büyük buna biran önce çözüm bulmaları lazım bayağı muhtarlar çok sıkıntılı. '53 Mahallede su kesintisi var' diyorlar ben şuanda bakıyorum biraz önce Zaviye Mahalle Muhtarı ile görüştüm artık gereken neyse onu yapacağız. Mahallenin bir kısmına akıyor, bir kısmına akmıyor bayağı halk mağdur. Vergisini alıyor belediyemiz her şeyini alıyor buna göre bir çözüm bulmaları lazım. ? dedi.



Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş "Aramadığımız yer kalmadı müdürüne, amirine kadar görüştük, 'Yapacağımız bir şey yok' diyorlar.'Çöşnük'te büyük bir arıza var bu arızayı gidermeye çalışıyoruz' 12'den öncede su yok 'gece 12'den öncede su veremiyoruz' diyorlar. Günde 20 kişi Muhtarlığı basıyor. 'suyumuz yok ne yapacağız" diyorlar. İnan olsun ellerinde kaldık. Vatandaşa yalan söylüyoruz 'şu arıza var, bu arıza var' ama yapmıyorlar. Yapamıyorlar.?? Şeklinde konuştu.



Mahalleliler DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları belirtti:



'Buna bir çare bulsunlar. 1 aydır böyle moralimiz piskolojimiz bozuldu. Gece kalıyoruz su yok ne olacak bunun hali'ö



? Biran önce bunun bir çaresine bakmaları lazım çünkü öğrencilerimiz var. Gece saat 2'de 3'de su geliyor sabah saat 9'da gidiyor tekrarö



'Gülizar Takmaz: Sular gelmiyor. Milletin suyu kesik çok sıkıntı çekiyorlar. Su olmazsa kombi çalışır mı'ö



'her yönden perişan oluyoruz. Çamaşırlarımız 2-3 gün makinada kaldığı oluyor. Bizim 4'üncü katta suda çekmiyor. Sabah kalıyoruz kahvaltı yapamadan su gidiyor. '



'Gülal Takmaz: MASKİ'yi Ben çok kez aradım su seviyelerinin düşük olduğunu ilerleyen saatlerde geleceğini her zaman bu şekilde söylüyorlar. Ben artık yetkili kişiyle görüşmek istiyorum dedim görüştürmüyorlar bir türlü bir türlü görüştürmediler ve biran önce bu sıkıntının gitmesini istiyoruz. '



"Hacı Abdi Mahallesi Gül Beyaz sokakta oturuyoruz ama gül gibi değiliz kirliyiz"



"Bir gün bir mahalleye vermezsiniz bir gün bir mahalleye ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Her gün-her gün aynı sıkıntı çocuklar geliyor duş alamıyor, bulaşık yıkanmıyor, kombilerimiz bozuldu. Makinalarımız bozuldu. Bunların hesabını kim verecek bize"'



'Muhtarımız MASKİ'yi aramaya gitti. Bir tane adam geldi.' Muhtar nerede, bizim suyumuz ne olacak? Gebersin muhtar, ölsün muhtar, gitsin valilikte ölsün gebersin? diyor mahallelinin biri. Ben dedim biraz akıllı ol terbiyeli ol ağzından gelen tüm küfürleri söyledi gitti."



