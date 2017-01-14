Malatya 2. Osb Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Malatya Valisi Mustafa Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.



Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Toprak'ın yanı sıra, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çekirdek, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Karağaç ile Bölge Müdürü Vahap Erdem ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda, 2016 yılı sonu Denetim Kurulu raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası gerçekleştirildi. 2017 yılı gelir ve gider bütçesinin de değerlendirildiği toplantıda Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenirken, aidat, içme suyu, inşaat suyu, atık su ve ruhsat düzenleme bedelleri de görüşülerek karara bağlandı.



Toplantı sonunda Vali Toprak, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi için alınan kararların ve kabul edilen bütçenin Malatya için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıdan ayrıldı. - MALATYA