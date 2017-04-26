Malatya 1. Osb Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) nisan ayı olağan Yönetim Kurulu ve müteşebbis heyet toplantısı Vali Mustafa Toprak başkanlığında yapıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda OSB'nin İmar Planı ve Arıtma Tesisi İmar Planı revizyonu, şubat ayında alınan Yönetim Kurulu kararındaki 1. OSB 1. etap alanında daha önce arsa tahsis edilmiş ancak verilen ek süre içinde yatırıma başlamayan yatırımcıların tahsislerinin karşılıksız olarak feshedilmesi, "Cazibe Merkezleri Programı"na dahil edilecek arazilerin son durumu, scada otomatik sayaç yönetimine geçilmesi, mevcut havai elektrik şebekesinin yer altına alınması, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığının arsa tahsisi talebi ile firmaların çeşitli konulardaki müracaatları görüşüldü.



Toplantıda Vali Toprak'ın geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğu ve Malatya 1. OSB'nin 300 hektarlık alanında yağmur suyu ve drenaj kanalları olmadığını bu nedenle yağmur suyunun arıtma tesisine girmeden tahliyesi amacıyla proje hazırlanması gibi çeşitli konular görüşülerek karara bağlandı.



Daha sonra müteşebbis heyet üyelerinin de katılımı ile toplantıya geçildi. Vali Toprak'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda 1. Organize Sanayi Bölgesinin üç aylık bütçesi ve denetleme raporu ele alındı.



Vali Toprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin nisan ayı olağan Yönetim Kurulu ve müteşebbis heyet toplantısının verimli geçtiğini, geçmiş dönemlerde ele alınan konular ve sonuçları hakkında bilgiler sunulduğunu ifade etti.



Kentin sanayisinin ve özellikle organize sanayi bölgelerinin gelişmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduğunu belirten Vali Toprak, toplantıların Malatya için hayırlı olmasını diledi.