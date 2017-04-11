Malala BM'nin Barış Elçisi Oldu
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, kızların eğitimi konusunda Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak atandı.
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, kızların eğitimi konusunda Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak atandı.
Kaynak: Dunya.com
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