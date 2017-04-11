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Malala BM'nin Barış Elçisi Oldu
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Malala BM'nin Barış Elçisi Oldu

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, kızların eğitimi konusunda Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak atandı.

Malala BM'nin Barış Elçisi Oldu

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, kızların eğitimi konusunda Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak atandı.

Kaynak: Dunya.com

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