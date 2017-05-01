Malaga, R. Madrid'e Yenilirse Isco Transferinden 1 Milyon Euro Kazanabilir

Malaga, 2013 yazında Isco Alcarcon'u 27 milyon Euro'ya Real Madrid'e gönderirken sözleşmesine "Her La Liga şampiyonluğu için 1 milyon Euro bonus" maddesi konulmuştu. Bu madde beş yıl süreyle geçerliydi. Yani gelecek sezon sonunda devre dışı kalacak olan bu bonus, bugün İspanya'da ciddi bir tartışma konusu.

REAL BARÇA KAFA KAFAYA

Çünkü Malaga son hafta Real Madrid'i konuk edecek. Ve Real Madrid ile Barcelona şampiyonluk için kıyasıya bir yarış içerisinde... İki takımın puanları eşit ama Real Madrid'in bir maçı eksik. Diğer bir deyişle Barcelona kalan üç maçını kazansa bile, Real Madrid'in dört maçında bir beraberlik hakkı var.

MALAGA YENİLİRSE 1 MİLYON EURO ALABİLİR

Son haftaya takımlar kaç puanla gelecek bilinmez ama bir gerçek var: Real Madrid'in şampiyon olması durumunda Malaga'nın kasasına Isco'nun satışındaki sözleşme gereği 1 milyon Euro girecek. Diğer bir deyişle, yenilmek belki de yenmemek Malaga'ya 1 milyon Euro kazandrabilir.

"REAL MADRİD ŞAMPİYON OLSUN" DEMİŞTİ

Malaga'nın sahibi Al Thani ve teknik direktörü, eski Real Madridli Michel'in geçtiğimiz haftalarda Real Madrid'in şampiyon olması yönündeki demeçleri de bu bonus maddesinin oluşturduğu tartışma ortamını körüklüyor.

(NTV Spor)