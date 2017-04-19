Makyajsız Görüntülenen Göksel'i Tanımak Neredeyse İmkansız!

Sesiyle herkesi büyüleyen 45 yaşındaki Göksel, makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, normalde olduğundan çok daha yaşlı gözüküyordu.

MAKYAJSIZ HALİNİ GÖRENLER "GÖKSEL SANA NE OLMUŞ" DİYOR

Ünlü şarkıcının makyajsız haliyle parkta oturduğu fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti. Herkes "Göksel sana ne olmuş böyle" yorumunda bulundu.

İşte Göksel'in o hali:

