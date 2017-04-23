Makyajlı Mistubishi Asx Auto Show'da

CARMEDYA.COM – Temsa Motorlu Araçlar, yeni yüzlü Mitsubishi ASX'i ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de otomobil meraklılarıyla buluşturdu. Mitsubishi standında artan donanımı ile 2017 model Mitsubishi L200, Outlander, Pajero, Space Star ve Lancer tanıtıldı.



Fuarda yeni araçlar ilgili bilgiler veren Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka, yeni yüzlü Mitsubishi ASX ve 2017 model Mitsubishi L200'ü İstanbul Autoshow 2017'de ilk kez tanıttıklarını belirtti. Araçların yenilenen özelliklerinden de bahseden Zeka, sürdürülebilir sürüş keyfi için dayanıklı ve güvenilir araçlar üreten Mitsubishi Motors'un ASX ile gittikçe büyüyen crossover segmentinde daha fazla söz sahibi olacağını belirtti. Mitsubishi Motors'un Avrupa'da SUV segmentinde güçlenerek büyümeyi hedeflediğini söyleyen Zeka, bu yılın sonunda Eclipse Cross'un ürün gamına katılması ile bu segmentte daha fazla söz sahibi olacaklarını ifade etti.



Mitsubishi Motors'un gelecek nesil araçlarındaki gibi yenilenen ASX modelinde de yeni nesil "Dynamic Shield" ön tasarım konsepti kullanıldı. Yeni yüzlü Mitsubishi ASX modelinde krom detayların eklendiği yeni ön tampon, köpekbalığı yüzgeci görünümlü anten, yenilenen daha fazla destek sağlayan arka koltuk ve yeni döşemeler bulunuyor.



İlk kez İstanbul Autoshow 2017'de görücüye çıkan yeni yüzlü ASX'in yanı sıra, yeni 4 kollu deri direksiyon, sinyalli yan aynalar, otomatik kararan iç dikiz aynası, 7" navigasyonlu dokunmatik multimedya sistemi ile artan donanım seviyesine sahip Mitsubishi L200 sergileniyor. Mitsubishi L200 Blizzard modelinde bagaj havuzu, rollbar, bagaj kapağı ve krom yan çıtalar standart hale getirilerek aracın kaslı yapısı ortaya çıkarıldı.