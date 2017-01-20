Makyajlı Ford Mustang Bu Karoserde Üretilecek Mi?

CARMEDYA.COM – Ford Mustang geçtiğimiz günlerde makyajlı haliyle ortaya çıktı. Bir video ile gizlice ortaya çıkan model selefinden ufak detaylar ile ayrılıyor. Ön farların değiştiği modelde tamponlarda ufak güncellemelere tabi tutulmuş. Tam bu detaylar otomobil tutukunları tarafından kabul edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf yine kafaları karıştırdı. Cabrio karoser olarak ortaya çıkan Ford Mustang oldukça şık görünüyor.



Ancak gündeme bomba gibi düşen bu fotoğraf şu an için çizim. X-Tomi Design tarafından yapılan bu tasarım gözenleri kendine hayran bırakıyor.