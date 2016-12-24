Makyajlanan Maserati Quattroporte Türkiye'de

CARMEDYA.COM – Maserati"nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve hızlı sedan modeli Quattroporte, makyajlanarak ülkemizde de satışa sunuldu. Araç mat siyah ön tampon ve arkada mat siyah difizör ile bütünleşen aynalara sahip. Yenilenen ızgaranın arkasında ise elektrikli ayarlanabilir hava giriş kapakları (Air Shutter) yer alıyor. Hava giriş kapakları motorun sıvı sıcaklığının ideal kontrolünü sağlarken, ön ve arka tamponların optimizasyonu, hava konveyörü ve düz aerodinamik taban kaplaması sayesinde otomobilin aerodinamik direnci yüzde 10 oranında iyileşiyor.



Makyajlı Maserati Quattroporte"nin iç mekanında ise yeni arayüz unsurları ve bilgi-eğlence alanı ağırlıklı olarak ön plana çıkıyor. Yeniden tasarlanan orta gösterge paneli artık çok dokunuşlu 8,4 inç büyüklüğünde, yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. Maserati"nin yeni amiral gemisinin bilgi-eğlence sistemi artık Apple CarPlay ve Android Otomatik akıllı telefon aktarma işlevleri ile uyumlu. Tüm Quattroporte versiyonları Hava Kalitesi Sensörü ile donatılmış. Bu sistem dışarıdaki kirlilik düzeylerini hesaplayan ve kirli hava ile toksik gazların kabine girmesini engelleyen bir akıllı sensör ve sinyal analiz sistemini bir araya getiriyor.



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Otomobil ülkemizde biri dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Aracın kaputunun altında 275 HP güç üreten 3.0 litrelik V6 yapılı, 600 Nm tork üreten turbo dizel motor ön plana çıkıyor. Dizel motorlu versiyon 252 km/s"lik en yüksek hıza ve 6.4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip.



Aracın S Q4 adı verilen versiyonunda Ferrari tarafından üretilen 410 HP güç ve 550 Nm tork değerine sahip motor görev yapıyor. 286 km/s son sürate sahip ve 0-100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaşan Quattroporte S Q4, dört tekerlekten çekiş teknolojisiylesatışa sunuluyor. Bu motor ve çekiş kombinasyonuyla yetinmeyenler ise yine Ferrari üretimi olan V8 Biturbo özellikli, 530 HP gücünde motor seçeneğini simgeleyen Quattroporte GTS versiyonunu tercih edebiliyorlar. 710 Nm torka sahip Quattroporte GTS, 310 km/s"lik son hız değeri ve 0"dan 100 km/s hıza 4,7 saniyede çıkıyor.



Tüm motor kombinasyonlarında yeni Quattroporte gücünü yola 8 ileri ZF otomatik şanzımanıyla aktarırken, elektronik olarak kontrol edilen Skyhook amortisörler görev yapıyor. Gelişmiş AWD sistemi ise normalde arkadan itişli olan otomobil ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak çekiş gücünü ön ve arka tekerleklere 50/50 oranında eşit olarak dağıtarak 4 tekerlekten çekiş sağlıyor.







Donanım



Otomobil, GranLusso ve GranSport olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuluyor. GranLusso donanımında koltuklarda, kapılarda, kafalık ve güneşlikte görülen Ermenegildo Zegna patentli ipek döşeme kullanılmış. Gösterge panelinde yer alan Radica ahşabı ve ahşap ilaveli deri direksiyon simidi, elektrikli ayarlanabilir pedallar, elektrikli arka güneşlik, dört bölgeli klima, ısıtmalı arka koltuklar ve genişletilmiş anahtarsız giriş gibi konfor odaklı ekipmanlara sahip.



GranSport donanımı ise 21 inçlik Titano jantlar, tamponlarda parlak siyah kaplama, kırmızı fren kaliperleri, öndeki "üç başlı mızrak"taki mavi eklemeler, yanda yer alan Saetta logosu, ve ek olarak da jant kapaklarındaki mavi "üç başlı mızraklar" ile donatılmış. GranSport"un ön ızgarası, opsiyon olarak, parlak siyah kaplama olarak sipariş edilebiliyor. Karbon fiber veya tam deri spor direksiyon tercih edilebiliyor.