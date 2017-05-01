Makyaj Tasarımcısı Setareh Hosseini, Burçları Kendi Tarzında Yorumladı

Astronomik olarak gök kubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isim olarak nitelendirilen burçlar, kişilerin doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi şeklinde tanımlanabilir.



Her burcun kendine ait özelliği olduğunu belirten astrologların açıklamalarından yola çıkarak oldukça ilginç ve dikkat çekici bir proje hayata geçiren makyaj tasarımcısı Setareh Hosseini, güzellik ile astrolojiyi bir araya getirmeyi başarmış.



Instagram'daki paylaşımları sayesinde kendisine oldukça geniş bir kitle edinen Setareh Hosseini, bu proje kapsamında her bir burca özel olarak kendisine makyaj yaptı ve bunu takipçileriyle paylaştı.



İşte bu proje sonucu ortaya çıkan fotoğraflar;



1. Yay





2. Aslan





3. Boğa





4. Akrep





5. İkizler





6. Yengeç





7. Başak





8. Terazi





9. Kova





10. Oğlak





11. Balık





12. Koç