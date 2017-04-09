Makü Öğrencilerinden Polislere Konser

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler için konser düzenledi.



MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen ve MAKÜ Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen konserde öğrencilerle polisler keyifli dakikalar geçirdi.



Türk Halk Müziği şarkılarını polisler için söyleyen öğrenciler, polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı da kutladı.



Burdur İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir günde öğrencilerin kendilerini unutmadıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Emniyet teşkilatının köklü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akpınar, teşkilatın kurulduğundan beri vatanın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için özveriyle çalıştığını kaydetti.



Çok zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Akpınar, şunları kaydetti:



"Demokratik düzenin kurulması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı şiar edinmiş teşkilat mensuplarımız çok zor şartlarda çalışmaktadır. Yakın zamanda hain 15 Temmuz darbesini milletimizle püskürten polisimiz gerektiğinde bunu sağlamak için canını hiç çekinmeden verebileceğini gösterdi. Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."



Akpınar, başka kurumların program hazırlamasının kendileri için farklı anlam taşıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Çok uzak değil yakın zamana kadar üniversiteler terör olaylarıyla, polise molotof atan öğrencilerle anılıyordu. Allah'a şükürler olsun MAKÜ öğrencilerinin bizler için tertiplediği bu program benim için çok anlamlı ve önemli. Biz alışık değiliz. Gerçekten başka kurumların bize program hazırlaması, bizi davet etmesi farklı bir anlam ifade ediyor. Tekrardan altını çiziyorum, terör olaylarıyla anılan üniversitelerden polis için program hazırlayan, onlar için sürprizler yapan ve davet eden üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."



Akpınar, etkinlikte emeği geçenlere çeşitli hediyeler verdi.