Makü'den Burdur Fuarına Tam Destek

Burdur 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi stant açarak deneyimli kadrosuyla hem üreticilerin sorunlarını çözdü, hem de fuara bilimsel olarak katkıda bulundu.



Hükümetin tarım politikaları ve projeleri ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir ivme içinde olduğunu dile getiren MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Türkiye son yıllarda her alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir ivme içindedir, çok büyük arayışlar yapıyoruz. Ortak akıl süreçleri yürütüyoruz, hükümetimiz birtakım politikalar, projeler üretiyor, girişimcilik, özel sektör çok ciddi inovatif yatırımlar yapıyor, yetiştiricilik, fidecilik bakımından, ıslah açısından, hayvancılık açısından çok sayıda projeler var, bu esasında büyük doğum öncesinde olduğumuzu gösteriyor" dedi.



"Üretici ve yetiştiriciler fuarı yakından takip ediyor"



Burdur'daki üreticilerin daha iyi ürün, yetiştiricilerin ise hayvanlarından daha iyi verim alabilmek için tarım ve hayvancılık teknolojisini yakından takip ettiğini vurgulayan Rektör Korkmaz, "İçinde bulunduğumuz atmosfer de bunun tam bileşenidir. Eğer sektörü fuarı dolaştığınızda hemen hemen bir çoğu yerli, yüzde yüzü yerli makine ve ekipmanlar, sağım sistemlerinden tutunda, yükleyiciler, işleme makineleri, tarım makineleri çok sayıda esasında gelinen nokta, çok iyi bir noktadır, bu heyecan ve ivmeyi yitirmemiz gerekiyor, ülkemizin inşallah birlik ve beraberliğiyle önümüzdeki dönemlerde çok iyi gelişmelerin hemen kapısında olduğunu biz burada hissediyoruz, bunu fuarda hissetme şansımız yok, fuara gelince hissediyorsunuz, köylüler, çiftçiler, yetiştiriciler neler olmuş, ben daha iyi nasıl verimli üretim yapabilirim sorusunun cevaplarını bulmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Üretici ve yetiştiricilerin sorularına cevap veriyoruz"



Burdur 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarında her kesime hitap edebilmek için fuarda stant açtıklarını söyleyen Rektör Korkmaz, "Biz de üniversite olarak tam da bu sorulara cevap verebilir miyiz, diye fuarın orta bir noktasında yetiştiricilerimizle, üreticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, hocalarımız ve öğrencilerimizle buradayız" diye konuştu. - BURDUR