Maktulün Cenazeden Sonra Gözaltına Alınan Samimi Arkadaşı Tutuklandı

Aydın'da jandarma istihbarat timleri faili meçhul bir ölüm olayını filmlere konu olacak bir şekilde aydınlattı. Olayda günlerce kayıp gencin ailesi ile birlikte arama yapan ve toprağa gömdüğü arkadaşının cenaze namazını kılıp tabutu da taşıdıktan sonra aileye başsağlığı dileyen maktulün samimi arkadaşı cenaze namazından sonra gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Bilindiği gibi; Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz 27 Kasım günü arkadaşları ile buluşmak üzere ayrıldığı evine bir daha geri dönmemiş ve 2 ay sonra Salih Yılmaz'ın cesedi Danişment ile Balıkköy Mahallesi arasındaki bir arazide gömülü vaziyette bulunmuştu.



Cenaze namazındaki tavırları gözden kaçmadı



Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Salih Yılmaz'ın ölümü ve otopsi raporları üzerine çalışma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Cinayet Masası ekipleri dedektif gibi iz sürdü. Cesedi gömülmüş vaziyette bulunan Salih Yılmaz'ın arkadaşlarını takibe alan jandarma ekipleri olaydan sonra bir yandan araştırma yaparken diğer yandan da yaşananları da gözlemledi. Cenaze günü, önce eve daha sonra da Çine Dorumlar Mahallesi'nde düzenlenen cenazeye katılan A.B.S. isimli gencin tavırlarını şüpheli bulan ekipler çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Gerek cenaze namazında gerekse cenazenin gömülmesi ve taziye mesajları sırasında hal ve tavırları garip bulunan A.B.S.'nin telefon görüşmelerini de dinleyen jandarma suç ortağı ile yaptığı görüşme üzerine şahsı cenazeye katıldığı elbiseleri bile üzerindeyken yakaladı.



"Bizimle birlikte Salih'i aradı"



A.B.S. ile günlerce arama yaptıklarını ve kesinlikle cesedin bulunduğu bölgelerde arama yapmadıklarını belirten Salih Yılmaz'ın yakınları, "Günlerce A.B.S. ile Salih'i aradık. Birçok yerde aradık. Ama cesedin gömülü bulunduğu bölgeye hiç gitmedik. Salih'in ölüsü bulunduktan sonra da A.B.S. cenazeye gelip bizimle birlikte cenaze namazı kıldı. Tabutu taşıyıp defin işlemlerine katıldı. Biz pek fark edemedik ama bunları takibe alan jandarma durumu fark etmiş. Olaydan sonra elbiselerini bile değiştirmeden cenazeye katıldığı kıyafetlerle A.B.S. Aydın'da diğer H.B. ise İzmir'de yakalanmış" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdiler. - AYDIN