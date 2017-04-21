Maksempınar'da Yüzler Nilüfer ile Gülüyor

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada" projesi kapsamında makamını bu hafta Maksempınar Mahallesi'ne taşıdı.



Mahalle halkıyla bir araya gelerek talepleri dinleyen Bozbey, Mahalle Muhtarı Mehmet Eren ile de karavandaki makamında görüştü. Muhtar Eren Başkan Bozbey'e, mahalleye yapılan hizmetler için teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi'nin Maksempınar'ı da gülümsettiğini ifade eden Eren, meydan düzenlemesi ve sosyal alan eksikleri olduğunu dile getirdi.



Bozbey, Maksempınar'ın meselelerini büyük ölçüde çözdüklerini ifade etti. Maksempınar'da meydan düzenlemesi ve Mahalle İletişim Merkezi yapmak istediklerini ifade eden Bozbey, imarla ilgili yerleşik alan genişleme sıkıntısını Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi gerektiğini vurguladı. Kırsal mahallelerin tamamının bu sorunla karşılaştığını ifade eden Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu ilettiklerini belirtti.



Başkan Mustafa Bozbey "Başkan Burada" karavanındaki makamını da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla Elif Osmancıkoğlu'na devretti. Bozbey, röportaj için kendisini karavanda ziyaret eden Kara Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Osmancıkoğlu'a koltuğunu bıraktı. Bir süre başkan olan küçük Elif Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA