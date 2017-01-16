Maksad'dan Yılın İlk Konseri

Kurulduğu günden bu yana bir çok sanat etkinliğine imza atan MAKSAD Oda Müziği Topluluğu, yeni yıla klasik müzik ezgileriyle merhaba dedi.



Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Armutalan Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Yıl Konseri'nde müzik topluluğunu, Marmarisli klasik müzik severler yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 yüz kişinin baştan sona ilgiyle izlediği konserde solist Aydan Genç, klasik müziğin sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Samir Gülahmedov tarafından yönetilen konser sonunda MAKSAD Oda Müziği Topluluğu izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. - MUĞLA