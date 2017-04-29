Makinist Çift Aynı Işi Yapmaktan Memnun

EŞBER AYAYDIN - EMİN MENGÜARSLAN - İzmir'de her gün binlerce yolcuyu bir istasyondan diğerine ulaştıran makinist çift, hem dayanışmaları hem de işlerindeki başarıları ile örnek oluyor.



Kentteki toplu ulaşımın önemli bir bölümünü oluşturan İzmir Banliyö İşletmeleri Anonim Şirketi (İZBAN) ve İzmir Metrosu, 130 kilometrelik hat ile raylı sistemler üzerinde günde 650 bin yolcu taşıyor. Her gün yüz binlerce kişiyi gidecekleri noktaya ulaştırmak için raylar üzerinde görev yapanlar arasında, makinist çift Gülşah ve Özgür Yurttaş da yer alıyor.



Güne ailece yaptıkları kahvaltıyla başlayan Yurttaş çifti, 1 yaşındaki çocukları Çağan ile oyuncak trenle oynayarak vakit geçiriyor. Oğullarını annelerine bıraktıktan sonra yola çıkan çift, İZBAN ve İzmir Metro hatlarının kesiştiği noktada ayrıldıktan sonra işbaşı yapıyor.



İZBAN'da 7 yıldır görev yapan 32 yaşındaki Özgür Yurttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay teorik, 20 bin kilometre uygulamalı eğitimin ardından makinistlik brövesini aldığını söyledi.



Nişanlılık döneminde sürekli trenden bahsettiğini aktaran Yurttaş, "Bir süre sonra makinistlik onun da ilgisini çekti. Girişimlerimiz sonucu aldığı eğitimin ardından 3 yıl önce Metro'da göreve başladı. İkimizin de işi çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Eşimle aynı işi yapmış olmak güzel bir şey. İzmir'i taşıyoruz ve ben eşimle gurur duyuyorum." dedi.



İzmir Metrosunda görevli Gülşah Yurttaş ise eşinin yönlendirmesi üzerine makinist olmak üzere iş başvurusunda bulunduğunu kaydetti.



Bir kadının makinist olmasının, vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Yurttaş, "Bana sürekli 'treni nasıl kullanıyorsun, korkmuyor musun' gibi sorular yöneltiliyor. Eşimle aynı mesleği yaptığım için sevinçliyim. Çocuk doğduktan sonra biraz zorlandım ama şimdi ona da alıştım." ifadelerini kullandı.



Çalışırken çok dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Yurttaş, halkın rahat ve konforlu bir şekilde bir yerden bir yere gitmelerini sağladıkları duydukları mutluluğu dile getirdi.