Makine Sektörü Hannover'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, Hannover Endüstri ve Sanayi Fuarının farklı sektörlerin buluşma noktası olduğuna dikkati çekerek, "Makine sektörümüz yüksek teknolojili ürünleriyle Türkiye sanayisini başarıyla temsil edecek" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 1992 yılından bu yana milli katılım gerçekleştirdiği Hannover Endüstri ve Sanayi Fuarına bu yıl yaklaşık 180 Türk firması katılacak. Dünya genelinde 70 ülkeden 6 bin 500 firmanın katılacağı fuarda Türk makineleri yaklaşık 200 bin ziyaretçiye ulaşacak. Ziyaretçilerin tamamını iş dünyasından profesyonellerin oluşturduğu fuarın ana gündemi Endüstri 4.0 çözümleri olacak.



Dalgakıran, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Hannover Endüstri ve Sanayi Fuarının farklı sektörlerin buluşma noktası olduğuna dikkati çekerek, "Makine sektörümüz yüksek teknolojili ürünleriyle Türkiye sanayisini başarıyla temsil edecek" ifadelerini kullandı.



Dünyanın en büyük makine ihracatçılarından Almanya'nın, Endüstri 4.0 anlayışının anavatanı olduğunu aktaran Dalgakıran, Almanya'nın teknoloji ve inovasyona yaklaşımının sanayi kültüründe önemli değişimler sağladığını dile getirdi.



Dalgakıran, "Bu ekosistemin güçlü bir parçası olmak istiyorsak, öncelikle bu kültürü yerleşik hale getirmemiz gerek. Sektörümüz Ar-Ge'ye verdiği önemle ciddi bir atılım yaptı. Makine üretimine yaptığımız yatırımlar arttıkça, Türk sanayisinin yurt dışında gördüğü itibar da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



-Fuarda son teknoloji uygulamaları ele alınacak"



Hannover'ın dünya devlerinin son teknoloji ürünlerini göstermek için yarıştıkları bir arena olduğunu vurgulayan Dalgakıran, bu yıl "Entegre Endüstri" sloganıyla toplanacak fuarda üretim ve enerji sektörlerindeki dijitalleşme süreçlerine dair son teknoloji uygulamalarının ele alınacağını bildirdi.



Dalgakıran, geleceğin üretim modellerinin ele alınacağı fuarın yüksek katılımcı profiliyle firmalara yeni iş fırsatları da sağlayacağını belirtti.



Hannover Messe'de bu yıl partner ülke olan Polonya'nın Türkiye'nin ihracatı için önemli fırsatlar sunan bir pazar olduğunu anlatan Dalgakıran, şunları kaydetti:



"Orta Avrupa'daki önemli ticaret ortağımız Polonya, bölge pazarlara erişim imkanlarıyla firmalarımız için çok cazip bir pazar. Doğu Avrupa ülkeleri arasında en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını alan ülke olması itibarıyla altyapı ve iç tüketim harcamalarında ciddi bir süreklilikleri var. Polonya ile Almanya iş birliğiyle 'Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar' projesi sürdürüyoruz. Makine İhracatçıları Birliği olarak, Almanya ortaklığıyla sürdürdüğümüz çalışmalarla Endüstri 4.0 alanında bilgi ve deneyim transferinin sağlanmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."