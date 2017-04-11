Makine Mühendislerinden Afiş Mücadelesi

MERSİN'de AKParti'nin şikayeti üzerine binalarına astıkları 'Hayır' afişi ilçe seçim kurulu kararı ile kaldırılan Makine Mühendisleri Odası'na, bu kez 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için mücadeleye devam' afişi asıldı.



Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tülücü, bir gurup meslektaşı ile birlikte açıklama yaptıktan sonra binaya yeni afişi astı. Burada konuşan Tülücü, "Biz bu yasayı eniyle boyu ile inceledik. Bu yasanın kabul edilebilir hiç bir tarafı yok. Ama tabii Seçim Kurulu kararına saygı duyuyoruz. Ve bugün afişimizi tarafsız olarak, tarafsız olduğumuzu beyan ederek tekrar asıyoruz" dedi.



Makine Mühendisleri Odası binasına yaklaşık 10 gün önce 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için Hayır' yazılı afiş asıldı. AK Parti'nin şikayeti üzerine Yenişehir İlçe Seçim Kurulu konuyu görüştü. 7 kişiden oluşan kurulda CHP, MHP ve HDP temsilcileri afişin kalması yönünde oy kullanırken, kurul başkanı, 2 memur üye ile AK Parti temsilcisinin oyu ile söz konusu 'Hayır' afişleri Makine Mühendisleri Odası ve daha sonra da emsal karar uygulanarak Mimarlar Odası'ndan kaldırıldı.



- Mersin