Makine İhracatı Yüzde 3 Arttı
Türk makine sektörünün ihracatı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.
Türk makine sektörünün ihracatı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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