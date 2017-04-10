Makine İhracatı İlk Çeyrekte 3,3 Milyar Dolara Ulaştı

Türk makine sektörünün ihracatı yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 3,3 milyar dolara ulaştı.



Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülke ihracatının son 5 yılın en güçlü artışını gerçekleştirdiği mart ayında makine sektörünün payı yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.



Mart ayında yürürlüğe giren yeşil pasaport düzenlemesinden bin 127 firmanın yararlanma hakkı kazandığı makine sektörü, en güçlü pazarı Almanya'ya yaptığı ihracatı yılın ilk üç ayında yüzde 5,3 artırmayı başardı. Yılın ilk 3 ayında ABD, İtalya ve Rusya'ya yapılan makine ihracatında da artış kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makinelerinin uluslararası pazarlarda güçlü bir marka haline gelmesinin ihracat artışını beraberinde getirdiğini belirterek, "Birliğimize üye bin 127 firmanın geçtiğimiz 3 yılda ortalama bir milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştirerek Yeşil Pasaport düzenlemesinden yararlanmaya hak kazandığı sektörümüz, Türkiye ekonomisine güç katıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Yıllık ihracatımızı 15 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz"



Türkiye'nin toplam ihracat artışında makine sektörünün rolüne dikkati çeken Dalgakıran, şu ifadeleri kullandı:



"Ekonominin ana gündem maddelerinden birini döviz kurundaki artışın oluşturduğu 2017 yılının ilk üç ayında ihracat artışı sağlamış olmaktan mutluyuz. Bu yıl bir atılım yaparak makine sektörünün toplam ihracatını 15 milyar dolar seviyelerine taşımak istiyoruz. Bin 127 üyemiz, geçtiğimiz yıl bir milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştirerek Yeşil Pasaport düzenlemesinden yararlanmaya hak kazandı. Yurt dışı işlemlerde kolaylık sağlayacak bu düzenlemenin, Almanya, İtalya ve Fransa gibi makine ihracatımızda önde gelen ülkelerle ticaretimizde bize hız kazandıracağına inanıyoruz."