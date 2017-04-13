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Makine İhracatçılarından Dünya'ya Teşekkür
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Makine İhracatçılarından Dünya'ya Teşekkür

DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak, MAİB tarafından teşekkür plaketine layık görüldü.

Makine İhracatçılarından Dünya'ya Teşekkür

DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak, MAİB tarafından teşekkür plaketine layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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