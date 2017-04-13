Makine İhracatçılarından Dünya'ya Teşekkür
DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak, MAİB tarafından teşekkür plaketine layık görüldü.
DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak, MAİB tarafından teşekkür plaketine layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com
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