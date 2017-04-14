Makine İhracatçıları Birliği 17. Genel Kurulu

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı (MAİB) Adnan Dalgakıran, sektör olarak hedeflerinin, "İş yapma kültürlerini değiştirip teknolojiye yönelerek, gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasındaki makası kapatmak ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmek" olduğunu bildirdi.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, MAİB'in 2016 yılına ait faaliyetlerinin ve 2017 yılı çalışma programının ele alındığı 17. Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Dalgakıran, şubat ayında yayınlanan kanunla kapatılmasına karar verilen Makine Tanıtım Grubunun (MTG) Türk makine sektörünün bilinirliğini artırmak ve sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 10 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.



Sektörün dinlenmesi, öneminin fark edilmesi ve teknoloji üretebilmesi için bu yola çıktıklarına değinen Dalgakıran, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bizim için önemli üç konu vardı. Birincisi, makine sektörünü iş dünyasına, bürokrasiye, her kesime anlatmak. Bu stratejimizi 'tıkır tıkır' kampanyamızla tanıttık. İkincisi, birlikte hareket eden bir sektör haline gelebilmekti. Bunu da süreç içinde başardık. Federasyonumuzla beraber kendi içinde konuşabilen, tartışabilen, çözüm üretip kararlar çıkarabilen, bunları gerekli mercilere iletip takibini yapabilen bir duruma geldik. Sonuncu arzumuz ise 'kurumsallaşma' idi. Sektör olarak sistematik bir duruma gelebilmek için MAİB Başkanlığımın son bir yılında da bu çalışmamızı tamamlamayı umuyoruz."



"Derneklerin ne kadar güçlü olduğunu konuşmalıyız"



Dalgakıran, Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısının orta-düşük ve düşük teknolojik sanayi üretimi olduğunu belirterek, "Sektör olarak hedefimiz iş yapma kültürümüzü değiştirip teknolojiye yönelerek, gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasındaki makası kapatmak ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmek." ifadesini kullandı.



MTG'nin sektörüne önemli katkılar sağladığına değinen Dalgakıran, sektörüne böylesine fayda sağlayan derneklerin, grupların yaşaması gerektiğini söylemenin kendilerini üzdüğünü aktardı.



Dalgakıran, bu tarz derneklerin yaşamasını değil ne kadar güçlü olduğunu konuşmaları ve bunun için çalışmaları gerektiğini vurguladı.



Genel kurulun ardından, MTG'nin kurulduğu 2007 yılından bu yana görev üslenen ve emeği geçen yönetim kurulu üyeleri, sektörel dernekler, çözüm ortakları ve profesyonel kadroya hatıra plaketi takdim edildi.